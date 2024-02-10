«Спартак» продолжает переговоры по голкиперу Помазуну

По данным источника, «Спартак» рассматривает возможность подписания контракта с 27-летним вратарем, принадлежащим ЦСКА и выступающим на правах аренды за «Урал».

Переговоры между московскими клубами активно продолжаются, обсуждаются варианты трансфера.

«Урал» не хочет расставаться с игроком в зимнее трансферно окно, но при определенных условиях армейцы смогут отозвать его из аренды. Именно на этом варианте настаивает «Спартак».

Ранее «СЭ» сообщил, что «Спартак» не оставляет попыток приобрести голкипера «Краснодара» Станислава Агкацева.