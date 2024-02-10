Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:01

«Спартак» продолжает переговоры по голкиперу Помазуну

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Вероятность трансфера Ильи Помазуна в «Спартак» сохраняется, сообщает «РБ Спорт». Переход может произойти как летом, так и зимой.

По данным источника, «Спартак» рассматривает возможность подписания контракта с 27-летним вратарем, принадлежащим ЦСКА и выступающим на правах аренды за «Урал».

Переговоры между московскими клубами активно продолжаются, обсуждаются варианты трансфера.

«Урал» не хочет расставаться с игроком в зимнее трансферно окно, но при определенных условиях армейцы смогут отозвать его из аренды. Именно на этом варианте настаивает «Спартак».

Ранее «СЭ» сообщил, что «Спартак» не оставляет попыток приобрести голкипера «Краснодара» Станислава Агкацева.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/spartak-prodolzhaet-peregovory-po-pomazunu/
Илья Помазун
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
6
1
Читайте также
Легенда ММА Дэн Хендерсон считает нынешних бойцов мягкими
Представлены самые яркие фотографии Кубка Азии 2024 года
Залужный сделал первое заявление с момента отстранения от должности главкома ВСУ
Министр обороны Норвегии призвал готовиться к конфликту с Россией
СК РФ подтвердил задержание экс-главы клиники «Медицина 24/7» Серебрянского
Эндокринолог назвала способ избавления от лишнего веса
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
«Родина» планирует урегулировать детали по трансферу Куликова на следующей неделе
Кавазашвили считает, что «Спартаку» не стоит приобретать Агкацева у «Краснодара»
Полузащитник «Зенита» Ерохин: «Результат и на сборах имеет значение»
Агент Магкеева: «Пока мы не ведем переговоры с «Локомотивом» о новом контракте»
Капитан «Спартака» сжигает мосты. Красиво выйти из истории у Джикии не получилось
Агент отреагировал на возможный переход Сутормина в «Сочи»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Салихова считает, что непродление контракта с Джикией может негативно повлиять на игроков «Спартака»

Президент «Янг Африканс» заявил, что клуб не получал предложения от «Зенита» по Диарра
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости