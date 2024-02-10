Источник: «Зенит» интересуется турецким форвардом Ярдымджи

Нападающий турецкого «Пендикспора» Эренджан Ярдымджи может продолжить карьеру в РПЛ, утверждает Nexus Sports.

По информации источника, в услугах 22-летнего турка заинтересован «Зенит».

Ярдымджи выступает за «Пендикспор» на правах аренды из «Эюспора». В текущем сезоне форвард забил шесть голов и сделал одну результативную передачу в 19 матчах чемпионата Турции.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Ярдымджи в 1,4 миллиона евро. Его контракт с «Эюспором» рассчитан до лета 2025 года.

РПЛ: все трансферы и возможные сделки зимы в одной таблице