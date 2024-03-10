Масалитин оценил шансы ЦСКА на попадание в тройку финалистов в РПЛ

Бывший советский и российский нападающий Валерий Масалитин заявил, что ЦСКА не сможет побороться за место в тройке по итогам чемпионата, если «Краснодар» продолжит терять очки.

«Вот посмотрим сейчас на «Краснодар», как он будет выступать. Если будет провал, то ЦСКА, возможно, будет в призах. А если же «быки» соберутся, то бороться за медали армейцам будет очень сложно», — цитирует Масалитина «Газета.ru».

ЦСКА с 32 очками занимает четвертое место после 20 туров РПЛ, набрав 32 очка. Лидером чемпионата России стал «Зенит» (40), «Краснодар» (39) идет вторым.