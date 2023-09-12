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Президент «Урала» рассказал о состоянии здоровья Газинского: «Рано говорить о возвращении в общую группу»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос «СЭ» о состоянии здоровья полузащитника Юрия Газинского.

33-летний полузащитник получил травму в матче 23-го тура чемпионата России-2022/23 против ЦСКА (1:2), который состоялся 19 апреля 2023 года. 24 апреля футболист перенес операцию на плечевом суставе.

«Газинский занимается, но пока еще рано говорить о возвращении в общую группу. Мы хотим, чтобы он вернулся как можно скорее. Врачи все для этого делают», — сказал Иванов «СЭ».

В прошлом сезоне Газинский сыграл в 20 матчах в РПЛ и Кубке России, забил 5 мячей и отдал 3 голевые передачи. Его контракт с «Уралом» рассчитан до конца июня 2024 года.

«Урал» с 13 очками занимает пятое место в РПЛ после 7 туров.

Юрий Газинский
Футбол
РПЛ
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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 - : -
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Ахмат – Краснодар
 - : -
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