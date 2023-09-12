Агент Масоэро — о 16 трансферах «Пари НН»: «Все знают, что происходит в команде»

Футбольный агент Рикардо Алонсо высказался о рекордном количестве трансферов «Пари НН».

В летнее трансферное окно «Пари НН» приобрел 16 футболистов.

«16 трансферов «Пари НН»? Это история, о которой должны писать вы, журналисты. Все знают, что происходит, но нужна храбрость, чтобы об этом говорить», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

На данный момент «Пари НН» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков за 7 туров. 15 сентября клуб из Нижнего Новгорода сыграет против «Динамо». Матч начнется в 19.00 по московскому времени.