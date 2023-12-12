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Сегодня, 14:00

Григорий Иванов: «Сиссе — крепкий парень, выдержал баню. А Ранджелович — сосиска»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Александр Львов
Обозреватель
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Ибраима Сиссе.
Фото ФК «Урал»

Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» оценил состав команды, а также рассказал, как ходил в баню с футболистами.

— Есть вопросы к селекции? Может быть, с таким составом сложно на что-то рассчитывать?

— Почему? Я селекцией доволен. Разговаривал с футболистами, которые не первый год в команде. Они мне сказали, что такого сильного состава в «Урале» не было давно.

— Вот как?

— Да, у нас крепкий, сбалансированный состав. Так что не надо критиковать селекционную службу. И должен подчеркнуть: я ни одного футболиста не беру в команду без одобрения главного тренера.

— Не жалеете, что не удалось удержать Ранджеловича, который сейчас выступает за «Рубин»?

— Нет, не жалею.

— Не пригодился бы вам сейчас?

— На мой взгляд, цена на него была довольно высокая. Мы остались в хороших отношениях. Недавно видел Лазара, тепло пообщались. Не сохранили его — ничего страшного. Это было прежде всего решение нашего тренерского штаба.

— Вы, кстати, читали его интервью «СЭ», в котором он рассказывал, что ходил с вами в баню и потом несколько дней не мог восстановиться?

— Факт подтверждаю. В баню он точно со мной ходил, как и Сиссе. Вот Сиссе крепкий парень, все нормально перенес. А этот (Ранджелович. — Прим. «СЭ») — сосиска (улыбается). Ему действительно было тяжеловато.

Григорий Иванов и&nbsp;Виктор Гончаренко. «Почему мы должны расставаться с Гончаренко? Он работает 24 на 7!» Интервью президента «Урала» Григория Иванова

Футбол
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Зенит

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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Локомотив

 6
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Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
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Виктор Александров

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