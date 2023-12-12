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Судейство

Сегодня, 14:15

Президент «Урала»: «Критика Мажича? А почему мы все время кланяемся иностранцам?

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Александр Львов
Обозреватель
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Григорий Иванов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» оценил работу Милорада Мажича на посту главы департамента судейства РФС.

— После матча с «Ростовом» (2:2) вы довольно жестко высказались в адрес главы департамента судейства РФС Милорада Мажича: «К нам опять приехал какой-то серб. У нас же нет своих. Мы ищем каких-то сербов, то итальянцев, то вообще каких-то, которые судить не умеют. Серб приезжает и говорит, что он будет за них, будет отстаивать, а у клубов свои проблемы».

— Перед Новым годом уже не хочется нагнетать. Но судьи такие ошибки совершали, каких раньше не было. Разные трактовки правил. Тут рука, тут не рука... За это дают желтую карточку, за это — ничего. Да, есть вопросы к определенным арбитрам. Но главным злом по-прежнему остается ВАР.

— Так вы и не увидели преимуществ этой системы?

— Видеоарбитры влезают везде и во все. И где надо и где не надо, что-то выискивают на ровном месте. Жили же мы без ВАР. Судьи имели право на ошибки. А сейчас и ВАР ошибается... Ну как так?

А возвращаясь к вашему вопросу, не знаю, что хорошего привнесли в нашу жизнь иностранные арбитры. В России разве нет своих опытных судей, которые не один год тут отработали?

А мы все время смотрим куда-то на сторону. Думаем, что иностранцы точно сильнее. Вот закончат судить Виталик Мешков, Серега Карасев, Серега Иванов, Влад Безбородов — пусть они и передают знания молодым, помогают им.

Но нет, нам подавай иностранца, все время кому-то кланяемся... Есть же общие методички ФИФА, УЕФА. Мы сами можем во всем разобраться.

Григорий Иванов и&nbsp;Виктор Гончаренко. «Почему мы должны расставаться с Гончаренко? Он работает 24 на 7!» Интервью президента «Урала» Григория Иванова

Футбол
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
Милорад Мажич
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

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