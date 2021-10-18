Гончаренко: «Петров и Ионов будут готовы к следующему матчу»

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко рассказал о восстановлении после травм игроков команды.

Накануне «быки» сыграли вничью с «Уфой» (1:1) в 11-м туре Тинькофф РПЛ.

«Думаю, что Петров и Ионов будут готовы к следующему матчу. У Чернова неприятная ситуация. Он с нами тренируется, находится в хорошей физической форме, но врачи пока не позволяют ему играть.

Я являюсь сторонником того, чтобы готовить к матчу обойму имеющихся игроков. Не думать, кто остался, когда подойдут следующие футболисты, тем более им нужно набирать форму. Вандерсон у нас не заявлен, мы сможем использовать его после открытия трансферного окна, то есть после Нового года. Газинского, боюсь, что мы его тоже не увидим в этом году», — цитирует Гончаренко пресс-служба «Краснодара».