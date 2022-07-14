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Алекс Крал прокомментировал свой переход из «Спартака» в «Шальке»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Алекс Крал прокомментировал свой переход в «Шальке».

24-летний чех проведет сезон-2022/23 в составе немецкой команды.

«Рад присоединиться к одноклубникам и начать предсезонную подготовку. Перед «Шальке» стоят серьезные задачи в новом сезоне в одном из лучших европейских чемпионатов. Мы все хотим как можно лучше подготовиться, чтобы справиться с этими задачами», — приводит официальный сайт клуба из Гельзенкирхена слова Крала.

1 июля «Спартак» объявил, что Крал воспользовался разрешением ФИФА и приостановил контракт с командой до конца июня 2023 года. Соглашение московского клуба с футболистом действует до конца июня 2024 года.

Источник: https://schalke04.de/personal/wechsel-alex-kral/
Алекс Крал
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