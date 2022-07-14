Алекс Крал прокомментировал свой переход из «Спартака» в «Шальке»
Полузащитник «Спартака» Алекс Крал прокомментировал свой переход в «Шальке».
24-летний чех проведет сезон-2022/23 в составе немецкой команды.
«Рад присоединиться к одноклубникам и начать предсезонную подготовку. Перед «Шальке» стоят серьезные задачи в новом сезоне в одном из лучших европейских чемпионатов. Мы все хотим как можно лучше подготовиться, чтобы справиться с этими задачами», — приводит официальный сайт клуба из Гельзенкирхена слова Крала.
1 июля «Спартак» объявил, что Крал воспользовался разрешением ФИФА и приостановил контракт с командой до конца июня 2023 года. Соглашение московского клуба с футболистом действует до конца июня 2024 года.
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15
|Факел
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|15.07
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Химки – Зенит
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ЦСКА – Урал
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
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