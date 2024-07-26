Барбоза ответил Романцеву на обвинения в хайпе: «Никто не будет требовать диплом «Футбольный эксперт»
Футбольный агент Паулу Барбоза в разговоре с «СЭ» ответил Романцеву на обвинения в хайпе.
«Все имеют право сказать свое мнение. Естественно, есть так называемый эксперт, который считает, что у него есть единственная абсолютная истина. Но в футболе это не так. У каждого есть свой подход, анализ, и все без исключения имеют право на это. Конечно, есть кандидат, так называемая элита футбола, который считает, что он может сказать то, что думает, и то, что считает правильным. Но мы все любим футбол. И потому любой человек, начиная с простого рабочего, инженера, врача — все эксперты, все имеют право сказать то, что они думают. Их версия — это другая истина, которая может не совпадать с мнением экспертов. Я за то, что могут существовать разные мнения и точки зрения. А те, которые считают, что у них абсолютная истина, пусть живут с этим. Никто не будет на это претендовать и требовать от них диплом «Футбольный эксперт», — сказал Барбоза.
«Романцев меня знает. Но вопрос не в этом. Не все должны думать, как он. Когда мысли не совпадают, это не говорит о некомпетентности. Надо обсуждать, дискутировать. Я не повторяю их аргументы или анализ. Я уважаю их мнение. Но все имеют право на личное мнение, независимо от того, кто этот эксперт. Практика тоже доказывает, кто здесь «эксперт». Аргумент, что я якобы некомпетентный, — это не аргумент. Грустно, что у нас так реагируют на разные точки зрения», — добавил Барбоза «СЭ».
Ранее в интервью «СЭ» Романцев сказал, что Барбозе надо хайпануть, поливая Роналду, или впихнуть в команду кого-то из клиентов.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
2
|Рубин
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
3
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
4
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
6
|Динамо Мх
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
13
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
14
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Спартак
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Кр. Советов
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|26.07
|18:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|27.07
|15:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
|27.07
|17:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|27.07
|17:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|27.07
|20:00
|
Факел – Акрон
|- : -
|28.07
|15:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|28.07
|17:30
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|28.07
|20:00
|
Краснодар – Динамо Мх
|- : -
|Г
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|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
|
|
Бителло
Динамо
|2
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|2
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|0
|1