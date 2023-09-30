Президент «Урала» объяснил слова про «утопить судей»: «Это же утрировано было. Я даже не знаю, что есть комитет по этике»
Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос «СЭ» о том, жалеет ли о своих словах в адрес главного арбитра матча 10-го тура РПЛ против «Ростова» (2:2) Романа Галимова.
Ранее в интервью Sport24 Иванов заявил, что «всех судей нужно взять и утопить».
«Да ладно, это же утрировано было. Это просто так говоря... Дисквалифицируют и дисквалифицируют. У нас же понимаете, судей никогда не дисквалифицируют, а нас могут. Всяких комитетов найдут... Три месяца? Откуда вы взяли! Это должен глава РФС, глава РПЛ обратиться, генеральный секретарь. Никто про это ничего не говорит, я даже не знаю, что есть такой комитет по этике, и кто-то там хочет что-то рассматривать. Я не верю, что кто-то уже сейчас что-то рассматривать хочет, потому что вчера это было поздно вечером, сегодня — рано утром в Москве», — сказал Иванов «СЭ».
Ранее журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале сообщил, что Иванову грозит 3 месяца дисквалификации.
В первом тайме матча Галимов назначил спорный пенальти в ворота «Урала», который позволил «Ростову» отыграть один мяч. Во втором тайме судья удалил хавбека Андрея Егорычева расценив действия игрока, как фол «последней надежды».
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-3
|21
|
2
|Кр. Советов
|9
|5
|3
|1
|21-12
|18
|
3
|Зенит
|9
|5
|2
|2
|19-8
|17
|
4
|Спартак
|9
|5
|1
|3
|14-12
|16
|
5
|Динамо
|9
|4
|3
|2
|16-14
|15
|
6
|Локомотив
|9
|4
|3
|2
|15-14
|15
|
7
|Урал
|10
|4
|3
|3
|10-12
|15
|
8
|Пари НН
|9
|4
|2
|3
|9-8
|14
|
9
|ЦСКА
|9
|3
|4
|2
|19-15
|13
|
10
|Ахмат
|9
|3
|2
|4
|11-10
|11
|
11
|Ростов
|10
|2
|4
|4
|15-21
|10
|
12
|Рубин
|9
|2
|3
|4
|10-18
|9
|
13
|Оренбург
|9
|2
|2
|5
|10-16
|8
|
14
|Балтика
|9
|2
|1
|6
|9-15
|7
|
15
|Сочи
|9
|2
|0
|7
|9-14
|6
|
16
|Факел
|9
|1
|2
|6
|5-14
|5
|29.09
|19:00
|
Ростов – Урал
|2 : 2
|30.09
|12:00
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|30.09
|14:45
|
Локомотив – Пари НН
|- : -
|30.09
|16:30
|
Рубин – Краснодар
|- : -
|30.09
|19:00
|
ЦСКА – Балтика
|- : -
|1.10
|14:00
|
Факел – Сочи
|- : -
|1.10
|16:30
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|1.10
|19:00
|
Ахмат – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|8
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|6
|1
|2
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|7
|1
|1
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|8
|1
|1