Агент Зукича заявил, что футболист хочет приехать в Россию

Балику Нибомбе, агент полузащитника «Войводины» Деяна Зукича, отреагировал на информацию об интересе к футболисту со стороны клубов РПЛ.

«У нас есть официальные предложения от двух клубов РПЛ по Деяну. Еще один просто проявляет интерес. Сам игрок хочет приехать в Россию, но важны хорошие условия, поэтому мы не торопимся», — цитирует агента Sport24.

Ранее в «Войводине» подтвердили, что клубы РПЛ интересовались 22-летним игроком.

Зукич является воспитанником академии «Войводины», а за основную команду выступает с 2019 года. На счету хавбека 26 голов и 15 результативных передач в 176 матчах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.