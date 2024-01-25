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Сегодня, 21:03

Агент Зукича заявил, что футболист хочет приехать в Россию

Алина Савинова
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Балику Нибомбе, агент полузащитника «Войводины» Деяна Зукича, отреагировал на информацию об интересе к футболисту со стороны клубов РПЛ.

«У нас есть официальные предложения от двух клубов РПЛ по Деяну. Еще один просто проявляет интерес. Сам игрок хочет приехать в Россию, но важны хорошие условия, поэтому мы не торопимся», — цитирует агента Sport24.

Ранее в «Войводине» подтвердили, что клубы РПЛ интересовались 22-летним игроком.

Зукич является воспитанником академии «Войводины», а за основную команду выступает с 2019 года. На счету хавбека 26 голов и 15 результативных передач в 176 матчах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.

Источник: https://sport24.ru/football/news-615089-khochet-v-rossiyu-agent-poluzashchitnika-voyvodiny-zukicha-podtverdil-interes-iz-klubov-rpl
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
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 - : -
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