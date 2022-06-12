В «Торпедо» отреагировали на информацию об интересе к Кутепову

Спортивный директор «Торпедо» Максим Ляпин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию об интересе к экс-защитнику «Спартака» Илье Кутепову.

«Мы интересуемся многими игроками. Но пока нет конкретики, не хотелось бы давать какие-то комментарии», — сказал Ляпин «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что Кутепов может продолжить карьеру в «Торпедо». Вернувшиеся этой весной в РПЛ автозаводцы сделали предложение 28-летнему футболисту.

Контракт Кутепова со «Спартаком» действует до 30 июня, после чего, как уже объявили красно-белые, игрок покинет клуб свободным агентом.

В сезоне-2021/22 Кутепов провел пять матчей за «Спартак» и не отметился результативными действиями.