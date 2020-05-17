Президент «Урала»: «Бюджет могут сократить, но клуб будет существовать. Продержимся»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал «СЭ» информацию о том, что у клуба из екатеринбурга серьезные финансовые проблемы.

— Да ерунда это все! Зачем нагнетать? — сказал Иванов.

— Пишут, что в последнее время вместо 140 миллионов региональные власти выделили «Уралу» только 10.

— Ну подождите. Сейчас такая ситуация в области. Власти многое делают для борьбы с коронавирусом. Мы все понимаем и не переживаем. Спонсор нас поддерживает. У нас все спокойно в этом плане. Да, возникли небольшие проблемы. Но, думаю, любому клубу сейчас непросто.

— Пишут, что вы не сможете расплатиться с игроками за май.

— Мы заплатим все и за май, и за июнь. Не надо ничего такого писать... Сегодня выпустим на нашем сайте пресс-релиз, что эта информация не соответствует действительности.

— Нет опасений, что финансирования «Уралу» будет реально урезано?

— Да, такое может быть. Этот сезон, думаю, мы доиграем. А в следующем, возможно, бюджет будет уменьшен. Но не думаю, что клуб закроют. Все понимают, что футбол нужен городу, региону. У нас новый стадион. Команду любят. Да, наверное, в плане траснферов станет тяжелее. Но это во всем мире такая картина сейчас. «Урал», считаю, будет существовать. Будем играть, платить зарплаты, летать на выезды. Продержимся. (Виталий Айрапетов)

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