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Сегодня, 19:05

Президент «Торпедо» Савин: «Ахмат» был гораздо сильнее, быстрее, опытнее»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент «Торпедо» Ярослав Савин подвел итоги матча с «Ахматом» (1:5) в матче 26-го тура РПЛ.

— Что это было? Прокомментируйте, пожалуйста, итоги матча.

— Они были сильнее. Поздравляю «Ахмат». Они молодцы. Были гораздо сильнее, быстрее, опытнее. У нас не получилось то, что мы планировали.

— У вас есть честный, откровенный ответ, почему насколько сильнее, почему в пять раз?

— «Ахмат» на каком месте идет. На пятом. Это лучший сезон в их истории. Долгое время команда в одном составе. Отличная работа тренерского штаба на протяжении длительного промежутка времени. Это и дает результат. Никаких сюрпризов. Наоборот, было бы странно, если бы они плохо сыграли. Они сыграли в свою силу, а мы не смогли в свою.

«Торпедо» находится на 16-й строчке в турнирной таблице РПЛ с 13 очками. Команда проиграла четвертый матч подряд.

РПЛ
ФК Ахмат
ФК Торпедо (Москва)
0
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На матче «Зенит» — «Спартак» ожидается 45 тысяч болельщиков
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
7
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
8
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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6.05 14:00
Химки – Динамо
 0 : 1
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 1 : 5
6.05 19:00
Ростов – Факел
 - : -
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 - : -
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 - : -
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 8
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
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