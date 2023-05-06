Президент «Торпедо» Савин: «Ахмат» был гораздо сильнее, быстрее, опытнее»

Президент «Торпедо» Ярослав Савин подвел итоги матча с «Ахматом» (1:5) в матче 26-го тура РПЛ.

— Что это было? Прокомментируйте, пожалуйста, итоги матча.

— Они были сильнее. Поздравляю «Ахмат». Они молодцы. Были гораздо сильнее, быстрее, опытнее. У нас не получилось то, что мы планировали.

— У вас есть честный, откровенный ответ, почему насколько сильнее, почему в пять раз?

— «Ахмат» на каком месте идет. На пятом. Это лучший сезон в их истории. Долгое время команда в одном составе. Отличная работа тренерского штаба на протяжении длительного промежутка времени. Это и дает результат. Никаких сюрпризов. Наоборот, было бы странно, если бы они плохо сыграли. Они сыграли в свою силу, а мы не смогли в свою.

«Торпедо» находится на 16-й строчке в турнирной таблице РПЛ с 13 очками. Команда проиграла четвертый матч подряд.