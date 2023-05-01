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Сегодня, 08:46

Президент «Торпедо» обратился к болельщикам команды после поражения от «Сочи»

Виктория Кравченко
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Президент «Торпедо» Ярослав Савин после поражения в матче 25-го тура РПЛ с «Сочи» обратился к фанатам команды. Он объяснил, что тренерский штаб усиленно работает над улучшением положения клуба в чемпионате России.

«Это был непростой матч в очень сложном для нашего клуба сезоне. Но ежедневно на протяжении последних двух месяцев футболисты клуба и тренерский штаб отдают много сил, чтобы выправить турнирное положение в, казалось бы, уже безнадежной ситуации.

В команде нет равнодушных людей, все понимают цели, которые стоят перед клубом, и готовы их добиваться.

В оставшихся матчах сезона сделаем все от нас зависящее, чтобы отблагодарить наших болельщиков, которые поддерживают нас на трибунах и удаленно. Мы уверены, что все прикладываемые усилия принесут свои плоды», — цитирует Савина пресс-служба команды.

«Сочи» прервал серию из 3 поражений и занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка. «Торпедо» располагается на 16-й строчке — 13 очков.

 

РПЛ
ФК Сочи
ФК Торпедо (Москва)
5
5
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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28.04 20:00
Динамо – Факел
 0 : 2
29.04 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 5
29.04 16:30
Ахмат – ЦСКА
 1 : 3
29.04 19:00
Краснодар – Урал
 1 : 1
29.04 19:30
Спартак – Ростов
 1 : 1
30.04 14:00
Оренбург – Пари НН
 1 : 0
30.04 16:30
Сочи – Торпедо
 3 : 1
30.04 19:00
Локомотив – Химки
 5 : 1
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Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 8
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
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