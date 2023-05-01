Президент «Торпедо» обратился к болельщикам команды после поражения от «Сочи»

Президент «Торпедо» Ярослав Савин после поражения в матче 25-го тура РПЛ с «Сочи» обратился к фанатам команды. Он объяснил, что тренерский штаб усиленно работает над улучшением положения клуба в чемпионате России.

«Это был непростой матч в очень сложном для нашего клуба сезоне. Но ежедневно на протяжении последних двух месяцев футболисты клуба и тренерский штаб отдают много сил, чтобы выправить турнирное положение в, казалось бы, уже безнадежной ситуации.

В команде нет равнодушных людей, все понимают цели, которые стоят перед клубом, и готовы их добиваться.

В оставшихся матчах сезона сделаем все от нас зависящее, чтобы отблагодарить наших болельщиков, которые поддерживают нас на трибунах и удаленно. Мы уверены, что все прикладываемые усилия принесут свои плоды», — цитирует Савина пресс-служба команды.

«Сочи» прервал серию из 3 поражений и занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка. «Торпедо» располагается на 16-й строчке — 13 очков.