Дзюба сообщил, что хотел бы принять участие в шоу «Что было дальше»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба в комментарии для «СЭ» сообщил, что его звали в популярное шоу «Что было дальше».

— Пошли бы в «Что было дальше»?

— Меня звали несколько раз, я не хотел, — сказал Дзюба «СЭ».

— А хотели бы?

— Чуть попозже.

«Локомотив» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ с 32 очками. Дзюба перешел в команду в феврале 2023 года и забил 8 голов в 10 матчах за железнодорожников.

Следующий матч железнодорожники проведут дома против «Сочи» 8 мая.