Президент «Тамбова» Арсен Габуев в интервью «СЭ» признался, что скептические высказывания относительного того, что клуб проводит домашние матчи в Саранске и не для болельщиков, его очень задевают.

— Как относитесь к высказываниям скептиков: «Для чего такой клуб нужен в премьер-лиге? Дома не играет, антиреклама российского футбола»?

— Конечно, нас это задевает. Но мы понимаем, что есть определенный регламент РПД по количеству посадочных мест, по безопасности... Однако не забывайте, что мы вышли в РПЛ по спортивному принципу. И сейчас прикладываем максимальные усилия, чтобы наш стадион привести в соответствии с нормами премьер-лиги. (Виталий Айрапетов)

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