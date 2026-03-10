Кузьмичев: «Черчесов незаслуженно долго оставался без работы в РПЛ»

Агент Владимир Кузьмичев считает, что главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов готов к работе в российском топовом клубе.

— После матча «Локо» — «Ахмат» поражены тем, в какой форме сейчас находится нападающий грозненцев Георгий Мелкадзе?

— Знаете, я склоняюсь все же к тому, что самый сильный трансфер «Ахмата» на вход — приглашение Станислава Саламыча Черчесова. Поразительно, как он преобразил команду!

— Летом Черчесов уйдет на повышение?

— Давайте пофантазируем. Смотрите, если бы от меня зависело приглашение Черчесова, я бы постарался как минимум переговорить с ним о возможной работе в том клубе, чьи интересы я бы на тот момент представлял. Это тот специалист, который способен решать в РПЛ самые высокие задачи.

— Готов к работе в российском гранде?

— По-моему, его карьера говорит сама за себя. Успешный опыт за рубежом. Потом прекрасно сработал со сборной на домашнем чемпионате мира. Просто следующий период получился не таким удачным. А жизнь показывает, что болельщики чаще помнят плохое, чем хорошее. На мой взгляд, Черчесов незаслуженно долго не получал приглашений в нашем футболе. Сейчас он всем показывает свой тренерский уровень.