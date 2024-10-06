Президент «Ростова» Арутюнянц: «CAS должен вынести решение по делу Норманна до Нового года»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц прокомментировал ход разбирательств по делу экс-полузащитника команды Матиаса Норманна.

«Как продвигается дело Норманна? Мы ждем решения CAS, они должны вынести его до Нового года. Еще решения никакого нет, ждем оглашения», — цитирует Арутюнянца «РБ Спорт».

В августе 2023 года «Аль-Раед» объявил о переходе Норманна. «Ростов» и «Динамо» обратились в трибунал Международной федерации футбола (ФИФА). В ноябре стало известно, что норвежский игрок был признан виновным в досрочном безосновательном расторжении контракта с ростовским клубом, и его обязали выплатить ростовчанам компенсацию в размере 2,9 миллиона евро. Норманн не согласился с данным решением и подал апелляцию в CAS.