Дюков: «Если нашим болельщикам нужен качественный футбол, потолок зарплат не в их интересах»

Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос о возможном введении потолка зарплат для игроков в РПЛ.

«Потолок зарплат? Не обсуждал эту тему с Михаилом Дегтяревым. Такой инструмент может быть эффективным в закрытых лигах, когда нет острой конкуренции между чемпионатами и введение потолка зарплат не приведет к перетоку игроков, как, например, в хоккее. В футболе — другая ситуация. Если нашим болельщикам нужен качественный футбол, то потолок зарплат — не в их интересах. Введение потолка зарплат приведет к перетоку игроков в конкурирующие лиги», — сказал Дюков.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщал, что к 2028 году планируется плавное ужесточение лимита в РПЛ — к формуле «максимум 10 легионеров в заявке и 5 на поле».