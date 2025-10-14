Дюков — о лимите на легионеров: «Вы знаете мою позицию. Видим рост игрового времени у россиян»

Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос о возможном ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.

«Лимит? Мы ведем обсуждение этого вопроса. У меня была встреча с министром спорта Дегтяревым. Договорились, что продолжим обсуждение. Мы даем свою оценку, у него есть своя позиция. Мы должны понимать, что это компетенция министерства спорта. Мою позицию вы знаете. Нынешний лимит был принят по инициативе РПЛ. С тех пор ничего не изменилось. Мы видим рост игрового времени у россиян, которые в конкуренции завоевывают места в составах своих команд. Если говорить о лимите, то изменения в него вносятся, чтобы что-то улучшить. У министерства есть желание внести свой вклад в интересный и качественный футбол», — сказал Дюков.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщал, что к 2028 году планируется плавное ужесточение лимита в РПЛ — к формуле «максимум 10 легионеров в заявке и 5 на поле».