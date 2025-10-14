Дюков: «Хочу сам разобраться в произошедшем между Сперцяном и Ндонгом»

Президент РФС Александр Дюков рассказал, что хочет разобраться в ситуации с конфликтом между полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном и защитником «Ахмата» Усманом Ндонгом.

«Сперцян и Ндонг? Я сам хочу разобраться в произошедшем. Такие моменты не украшают футбол. Но у меня нет информации, чтобы дать оценку. КДК разберется», — сказал Дюков.

Инцидент произошел в матче 11-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Краснодаром» (0:2). Ндонг заявил о расистском высказывании со стороны Сперцяна, который, в свою очередь, обвинил защитника в оскорблении его матери.