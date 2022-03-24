Президент «Оренбурга»: «Предложение РПЛ о расширении не учитывает интересы всех клубов. Это междусобойчик»

Василий Еремякин заявил, что предложение РПЛ о расширении не учитывает интересы всех клубов

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался о предложении РПЛ расширить количество участников чемпионата до 18 команд.

В среду исполком Российского футбольного союза не согласился с этим предложением и отправил его на доработку. Также РФС не одобрил предложение о моратории на вылет клубов из РПЛ по итогам нынешнего сезона.

«На сегодняшнем заседании президиума ФНЛ руководитель лиги проинформировал нас о решениях исполкома вне повестки. Российский футбол не замыкается только на премьер-лиге, и поэтому мне кажется, что это совершенно мудрое решение, — цитирует Еремякина ТАСС. — Мне кажется, что-то предложение, с которым выступила лига, не учитывает интересы всех участников этого процесса. Это междусобойчик такой.

Допускаю, что в нашей жизни что-то может поменяться, в таком случае может быть приемлем вариант с 18 командами в РПЛ. Но в любом случае из ФНЛ две команды должны выходить напрямую, а еще две — играть стыковые матчи".

«Оренбург» лидирует в турнирной таблице ФНЛ, набрав 59 очков в 28 матчах. На втором месте «Факел», у которого на счету 52 очка в 27 играх.