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29 ноября, 23:23

Президент «Оренбурга» Еремякин: «Деограсией зимой заинтересуются другие клубы? Пока не верю в это»

Алина Савинова
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин не верит, что главным тренером команды Давидом Деограсией зимой заинтересуются другие клубы.

— Не переживаете, что зимой Деограсией, который так хорошо работает с «Оренбургом», заинтересуются другие клубы?

— Не боимся ничего. Давиду еще надо пройти сложный путь, чтобы он приобрел чей-то интерес. Надо показывать стабильный хороший результат, 0 приводит «РБ Спорт» слова Еремякина.

— Вы не верите, что зимой к нему может быть интерес?

— Пока не верю.

Деограсия стал главным тренером «Оренбурга» летом 2023 года. На данный момент команда под руководством 50-летнего испанского специалиста занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 14 очков за 16 туров.

Контракт Деограсии с «Оренбургом» рассчитан до конца сезона. Соглашение будет продлено при условии сохранения места в РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/prezident-orenburga-deograsiej-zimoj-zainteresuyutsya-drugie-kluby-poka-ne-veryu-v-e-to/
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
Давид Деограсия
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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