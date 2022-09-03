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Сегодня, 18:04

Президент Федерации футбола Норвегии: «Если Норманн подпишет контракт с «Динамо», то он должен будет объяснить это решение»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Президент Федерации футбола Норвегии Лиз Клавенесс отреагировала на возможный переход полузащитника Матиаса Нормана в московское «Динамо».

«Если Норманн подпишет контракт с «Динамо», то он должен будет объяснить это решение.

Стоит ли вызывать Матиаса в сборную Норвегии? Мы обсудим этот вопрос с главным тренером национальной команды Столе Сольбаккеном», — приводит слова Клавенесс Nettavisen.

Ранее «СЭ» стало известно, что Норманн проходит медосмотр в «Динамо». 26-летний норвежец перейдет в московский клуб на правах аренды с правом выкупа.

Прошедший сезон Норманн провел в аренде за «Норвич». В его активе гол и 3 результативные передачи в 23 матчах АПЛ. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

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Основные источники исследования

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Матиас Норманн
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3
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6
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