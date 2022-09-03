Главный тренер сборной Норвегии не планирует исключать Норманна из национальной команды

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен оценил перспективы полузащитника Маттиаса Норманна, который близок к переходу в «Динамо», в составе национальной команды.

«Мы обсудим эту ситуацию. Но нет никаких ограничений для отдельных спортсменов выступать в России. Это не тот случай, чтобы исключать Матиаса из команды. Прошла минута, как я узнал о его переходе в «Динамо». Я всегда поддерживал контакт с Норманном, но не в последние несколько дней», — заявил Сольбаккен VG.

Ранее «СЭ» стало известно, что Норманн проходит медосмотр в «Динамо». 26-летний норвежец перейдет в московский клуб на правах аренды с правом выкупа.

Прошедший сезон Норманн провел в аренде за «Норвич». В его активе гол и 3 результативные передачи в 23 матчах АПЛ. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.