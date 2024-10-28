Гаджиев: «Буду работать столько, на сколько хватит здоровья»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал о планах на будущее. 28 октября Гаджиеву исполнилось 79 лет.

— Вы уже определили для себя, до какой точки будете продолжать работать?

— Этот вопрос впервые задали мне в 2004 году, когда я работал в Самаре, — цитирует Гаджиева Metaratings.ru. — Там у меня сложились очень добрые отношения и с болельщиками, и с прессой. Ответ что тогда, что сейчас один. Буду работать столько, на сколько хватит здоровья. Все люди понимают, что они могут работать, пока будут здоровыми. Тут я не исключение. От вашего здоровья зависит, сколько еще вы будете брать интервью, а от моего — сколько я буду работать в футбольном клубе.