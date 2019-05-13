Президент БК "Лига Ставок" принял участие в награждении "Зенита"

Букмекерская компания "Лига Ставок", генеральный партнер российской премьер-лиги, поздравил футболистов, тренерский штаб и всех болельщиков "Зенита" с победой в чемпионате России-2018/19. Петербургская команда под руководством главного тренера Сергея Семака досрочно гарантировала себе первое место в турнирной таблице, поэтому награждение сине-бело-голубых состоялось накануне после домашнего матча 28-го тура РПЛ с ЦСКА (3:1).

В церемонии награждения приняли участие президент Российского футбольного союза Александр Дюков, глава российской премьер-лиги Сергей Прядкин, председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер, а также президент БК "Лига Ставок" Юрий Красовский.

"Для БК "Лига Ставок" большая честь вручать медали чемпионам, – отметил Красовский, комментируя свое участие в церемонии. − Поздравляю всех петербуржцев, знаю, что эта победа значит очень много для города. "Зенит" − одна из самых любимых команд в стране, настоящий лидер и чемпион! Благодаря таким клубам российский футбол становится все более популярным в стране. А мы в свою очередь очень гордимся возможностью участвовать в развитии и продвижении самой популярной игры среди миллионов болельщиков. Ребята, так держать! Я желаю вам в будущем брать новые высоты и выступить успешно на международной арене!"

Петербургский клуб выиграл чемпионат России в пятый раз и получил кубок чемпионов России по футболу на вечное хранение. Ранее питерцы становились первыми в сезонах-2007, 2010, 2011/12 и 2014/15. Кроме того, на счету "Зенита" одно чемпинство в СССР в 1984 году.

Напомним также, что именно "Зенит" по итогам прошлого месяца стал лауреатом премии "Лига Fair Play", совместной премии российской премьер-лиги и БК "Лига Ставок", направленной на продвижение идей и принципов честной игры.