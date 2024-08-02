Данила Козлов заявил, что не хотел возвращаться в «Зенит» текущим летом
Полузащитник «Краснодара» Данила Козлов признался, что не хотел возвращаться в «Зенит» этим летом.
В начале июля 19-летний футболист перешел в краснодарский клуб из «Балтики» за 1,25 миллиона евро.
«У «Зенита» не было возможности вставлять мне в палки колеса, я не хотел туда идти. У меня было четкое желание перейти только в «Краснодар»», — цитирует Козлова «РБ Спорт».
Полузащитник является воспитанником петербургского клуба, в «Балтику» Козлов перешел зимой 2024 года.. В сезоне РПЛ-2023/24 россиянин провел 10 матчей за калининградцев и забил 2 мяча.
Источник: РБ Спорт
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Зенит – Ростов
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|3.08
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Рубин – Химки
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|4.08
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|
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|4.08
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|4.08
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Бителло
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Виктор Гимарайнс Артур
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|Ж
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