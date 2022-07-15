Президент «Ахмата» — о трансфере Агаларова: «Мы благодарны футболисту, который выбрал «Ахмат»
Президент «Ахмата» прокомментировал трансфер Агаларова из «Уфы»
Президент «Ахмата» Магомед Даудов прокомментировал трансфер нападающего «Уфы» Гамида Агаларова.
«Мы благодарны футболисту, который выбрал «Ахмат», имея множество предложений от других команд, в том числе за рубежом. Гамид Агаларов стал не только лучшим бомбардиром чемпионата, был также признан лучшим молодым игроком сезона! У нас сплоченный, дружный коллектив. Уверен, здесь Гамид сможет еще ярче раскрыть свой талант. Добро пожаловать в «Ахмат», Гамид! Желаю тебе много-много голов, удачи и успехов!» — цитирует Даудова пресс-служба клуба.
Соглашение с 21-летним игроком рассчитано на три года. Агаларов будет выступать в «Ахмате» под 77-м игровым номером.
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Ахмат – Спартак
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