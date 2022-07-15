Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:14

Президент «Ахмата» — о трансфере Агаларова: «Мы благодарны футболисту, который выбрал «Ахмат»

Президент «Ахмата» прокомментировал трансфер Агаларова из «Уфы»
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Президент «Ахмата» Магомед Даудов прокомментировал трансфер нападающего «Уфы» Гамида Агаларова.

«Мы благодарны футболисту, который выбрал «Ахмат», имея множество предложений от других команд, в том числе за рубежом. Гамид Агаларов стал не только лучшим бомбардиром чемпионата, был также признан лучшим молодым игроком сезона! У нас сплоченный, дружный коллектив. Уверен, здесь Гамид сможет еще ярче раскрыть свой талант. Добро пожаловать в «Ахмат», Гамид! Желаю тебе много-много голов, удачи и успехов!» — цитирует Даудова пресс-служба клуба.

Соглашение с 21-летним игроком рассчитано на три года. Агаларов будет выступать в «Ахмате» под 77-м игровым номером.

Гамид Агаларов
ФК Ахмат
ФК Уфа
Магомед Даудов
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Драка с любовником жены, побег от разъяренного маршала. Какими были женщины великого хоккеиста Боброва
Мы опять проиграли информационную войну. В чем неправа Этери Тутберидзе, называя дерьмом американского блогера
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
«Акрон» взял в аренду Полубояринова у «Торпедо»
«Химки» арендовали полузащитника из хорватского клуба
Митрофанов рассказал, что на исполкоме РФС рассматривалась вариант реформы РПЛ
«Спартак» отправился в Грозный на матч с «Ахматом»
«Ахмат» представил трансфер Агаларова в стиле сериала «Санта-Барбара»
Талалаев рассказал о несостоявшихся трансферах «Ахмата»
Материалы сюжета: РПЛ, 1-й тур: старт чемпионата-2022/2023
В «Крыльях Советов» прокомментировали трансфер Владимира Хубулова
«Химки» арендовали полузащитника из хорватского клуба
Талалаев заявил, что после игры в «Ахмате» игроки уходят на повышение
«Спартак» отправился в Грозный на матч с «Ахматом»
«Ахмат» представил трансфер Агаларова в стиле сериала «Санта-Барбара»
Есть ли конкуренты у «Зенита»? Удержится ли Абаскаль? «Сочи» против Федотова. Рабинер — о новом сезоне РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Талалаев заявил, что после игры в «Ахмате» игроки уходят на повышение

«Химки» арендовали полузащитника из хорватского клуба
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости