Президент «Ахмата» Магомед Даудов прокомментировал трансфер нападающего «Уфы» Гамида Агаларова.

«Мы благодарны футболисту, который выбрал «Ахмат», имея множество предложений от других команд, в том числе за рубежом. Гамид Агаларов стал не только лучшим бомбардиром чемпионата, был также признан лучшим молодым игроком сезона! У нас сплоченный, дружный коллектив. Уверен, здесь Гамид сможет еще ярче раскрыть свой талант. Добро пожаловать в «Ахмат», Гамид! Желаю тебе много-много голов, удачи и успехов!» — цитирует Даудова пресс-служба клуба.

Соглашение с 21-летним игроком рассчитано на три года. Агаларов будет выступать в «Ахмате» под 77-м игровым номером.