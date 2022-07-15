«Химки» арендовали полузащитника из хорватского клуба

«Химки» и хорватский клуб «Бийело Брдо» договорились об аренде полузащитника Романа Мори Гбане. Срок соглашения рассчитан до конца до конца сезона-2022/23, сообщает сайт клуба.

«Я искал команду, в которой смогу развиваться. Очень хотелось перейти в клуб уровнем выше. Когда приехал в «Химки» мне все понравилось, отличный коллектив, партнеры по команде, тренерский штаб. Считаю, что здесь смогу стать более классным футболистом.

Уверен, адаптация пройдет быстро — у меня сложились отличные рабочие отношения с игроками, тренерским штабом. Главный тренер видит меня на моей основной позиции — опорным полузащитником. Коммуникация с ним проходит отлично, свободно общаемся, какие-то моменты он мне объясняет. Индивидуальные цели для меня второстепенны, в первую очередь команда. Хочется провести отличный сезон, помочь «Химкам» добиться самых высоких результатов и расти индивидуально. Надеюсь, что у нас все получится", — заявил футболист.

Ранее 21-летний полузащитник выступал в Кот-д'Ивуаре и Хорватии.