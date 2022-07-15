«Химки» арендовали полузащитника из хорватского клуба
«Химки» и хорватский клуб «Бийело Брдо» договорились об аренде полузащитника Романа Мори Гбане. Срок соглашения рассчитан до конца до конца сезона-2022/23, сообщает сайт клуба.
«Я искал команду, в которой смогу развиваться. Очень хотелось перейти в клуб уровнем выше. Когда приехал в «Химки» мне все понравилось, отличный коллектив, партнеры по команде, тренерский штаб. Считаю, что здесь смогу стать более классным футболистом.
Уверен, адаптация пройдет быстро — у меня сложились отличные рабочие отношения с игроками, тренерским штабом. Главный тренер видит меня на моей основной позиции — опорным полузащитником. Коммуникация с ним проходит отлично, свободно общаемся, какие-то моменты он мне объясняет. Индивидуальные цели для меня второстепенны, в первую очередь команда. Хочется провести отличный сезон, помочь «Химкам» добиться самых высоких результатов и расти индивидуально. Надеюсь, что у нас все получится", — заявил футболист.
Ранее 21-летний полузащитник выступал в Кот-д'Ивуаре и Хорватии.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -