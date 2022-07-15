Талалаев заявил, что после игры в «Ахмате» игроки уходят на повышение
Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал, что после игры за грозненский клуб, игроки уходят на повышение.
«Мои игроки лучшие, поэтому мы и работаем над их развитием. Мы же видим, что можем добиваться прогресса игроков. К нам часто приходят игроки, которые не привлекают серьезное внимание клубов РПЛ. Но после работы с нами они снова попадают в их поле зрения. Это и Ненахов, и Ильин, и Уткин, и Коновалов, и Мелкадзе. Все пошли на повышение после «Ахмата», — цитирует Талалаева «Спорт день за днем».
Сегодня, 15 июля в «Ахмат» перешел нападающий «Уфы» Гамид Агаларов.
В первом туре РПЛ грозненский клуб сыграет со «Спартаком». Матч состоится 15 июля.
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|Динамо
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
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7
|Ахмат
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
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|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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