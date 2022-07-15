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Сегодня, 16:11

Талалаев заявил, что после игры в «Ахмате» игроки уходят на повышение

Руслан Минаев
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Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал, что после игры за грозненский клуб, игроки уходят на повышение.

«Мои игроки лучшие, поэтому мы и работаем над их развитием. Мы же видим, что можем добиваться прогресса игроков. К нам часто приходят игроки, которые не привлекают серьезное внимание клубов РПЛ. Но после работы с нами они снова попадают в их поле зрения. Это и Ненахов, и Ильин, и Уткин, и Коновалов, и Мелкадзе. Все пошли на повышение после «Ахмата», — цитирует Талалаева «Спорт день за днем».

Сегодня, 15 июля в «Ахмат» перешел нападающий «Уфы» Гамид Агаларов.

В первом туре РПЛ грозненский клуб сыграет со «Спартаком». Матч состоится 15 июля.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/talalaev-obyasnil-zachem-igrokam-stoit-perekhodit-v-akhmat
Андрей Талалаев
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