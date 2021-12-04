Президент «Ахмата» Даудов: «Сегодня «Спартаку» повезло»
Президент «Ахмата» Магомед Даудов коротко подвел итоги матча 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака».
«Отличный матч, можно сказать, что сегодня «Спартаку» повезло», — заявил Даудов.
После 17 туров «Спартак», набравший 23 очка, занимает девятое место в турнирной таблице. «Ахмат» с 24 очками располагается на седьмой строчке.
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