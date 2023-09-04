Панасюк: «Раньше народной командой был «Спартак», а теперь 2Drots»

Президент 2Drots Никита Панасюк прокомментировал победу команды над кировским «Динамо» в 1/64 финала Пути регионов FONBET Кубка России (2:0).

«Установлен рекорд медиафутбола. Еще две стадии и клуб РПЛ. Это реально? Я думаю, что возможно и РПЛ выиграть. Советую всем верить. Про 2Drots говорит вся Россия. Это новая народная команда. История повторяется — был «Спартак», а теперь стал 2Drots», — цитирует Панасюка «РБ Спорт».

Игра прошла 4 сентября на футбольном поле, которое было уложено в плавучем доке в поселке Белокаменка Мурманской области.

В прошлом сезоне медийная команда вылетела из Кубка России на стадии 1/128 финала, уступив «Текстильщику» в серии пенальти (1:1, по пенальти — 3:5).