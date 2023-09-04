Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 18:21

Панасюк: «Раньше народной командой был «Спартак», а теперь 2Drots»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент 2Drots Никита Панасюк прокомментировал победу команды над кировским «Динамо» в 1/64 финала Пути регионов FONBET Кубка России (2:0).

«Установлен рекорд медиафутбола. Еще две стадии и клуб РПЛ. Это реально? Я думаю, что возможно и РПЛ выиграть. Советую всем верить. Про 2Drots говорит вся Россия. Это новая народная команда. История повторяется — был «Спартак», а теперь стал 2Drots», — цитирует Панасюка «РБ Спорт».

Игра прошла 4 сентября на футбольном поле, которое было уложено в плавучем доке в поселке Белокаменка Мурманской области.

В прошлом сезоне медийная команда вылетела из Кубка России на стадии 1/128 финала, уступив «Текстильщику» в серии пенальти (1:1, по пенальти — 3:5).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikita-panasyuk-ran-she-narodnoj-komandoj-by-l-spartak-a-teper-2drots/
Футбол
Кубок России
ФК 2Drots
ФК Динамо (Киров)
3
1
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Бах выступил против инициативы Украины о бойкоте Олимпиады
Абаскаль и «Спартак»: без отставки. И без контакта с командой? Колонка Казакова
Владелец «Вкусно — и точка» оценил возможность возвращения McDonald’s в РФ
В Китае рассказали о влиянии ракетного комплекса «Сармат» на ход СВО
Собянин запустил производство нового седана «Москвич 6»
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2023
Осипов: «2Drots сотворили историю, теперь им три шага до команд РПЛ в Кубке России»
В РФС считают, что футбольное поле на плавучем доке — шаг для развития футбола
Тренер кировского «Динамо» Булатов после поражения от 2DROTS: «Не думаю об отставке. Руководство не ставило ультиматумов»
Дьяков связал победу 2DROTS над кировским «Динамо» с низким уровнем второй лиги
2DROTS обыграли кировское «Динамо» в 1/64 финала FONBET Кубка России
Сперцян об оспаривании дисквалификации на два матча: «Ничего, я не в обиде на «Спартак». Наоборот, отдохнул»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Осипов: «2Drots сотворили историю, теперь им три шага до команд РПЛ в Кубке России»
Новости
RSS RSS
Все новости