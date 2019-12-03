Пресс-служба «Уфы»: «Евсеев получил травму на тренировке, хотим перенести игру с «Ахматом» на весну»
13:19
«Уфа» опубликовала в Instagram видео с главным тренером Вадимом Евсеевым, который получил повреждение на тренировке.
— Вадим Валентинович получил сегодня травму на тренировке, самостоятельно очень тяжело передвигаться. Хотим обратиться в Лигу, чтобы перенесли наш матч. Наверное, на весну, на какой-то резервный день, — сказал на видео глава пресс-службы клуба Сергей Тыртышный.
«Уфа» готовится к матчу 19-го тура РПЛ против «Ахмата» в Сочи.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 19-й тур — перед зимней паузой
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