Премьер-лига лишится еще одного судьи? Турбин совершил две грубых ошибки

В ходе матча 8-го тура чемпионата России «Арсенал» — ЦСКА (1:2) арбитр Евгений Турбин допустил две серьезные ошибки и может быть надолго отправлен в запас.

На 56-й минуте, как уже сообщал «СЭ», он не назначил пенальти в ворота тульской команды. В том моменте Ахметов нанес удар по воротам и тут же получил «накладку» от Ткачева — тот попытался не дать сопернику пробить, опоздал и ударил его по голеностопу. Судья на этот фол не отреагировал. Возможно, с его позиции он четко не видел, что случилось.

А на 90+1-й минуте Турбин не удалил игрока гостей Дивеева. В том эпизоде Кангва из-за действий соперника едва не получил тяжелую травму. Дивеев совершил фол по неосторожности — в прыжке ударил его ногой в пах. Футболист ЦСКА не понес никакого наказания. (Александр Бобров)

Эпизод в матче «Арсенал» — ЦСКА.

Эпизод в матче «Арсенал» — ЦСКА.

Эпизод в матче «Арсенал» — ЦСКА.

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