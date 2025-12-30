Представитель Баринова опроверг информацию о подписании игроком контракта с ЦСКА

Представитель полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова Владимир Кузьмичев опроверг «СЭ» подписание контракта футболиста с ЦСКА.

Ранее об этом сообщил комментатор Константин Генич.

«Это не соответствует действительности!» — сказал Кузьмичев «СЭ».

3 декабря «СЭ» сообщил, что Баринов ответил отказом на финальное предложение «Локомотива» о продлении действующего контракта, который рассчитан до конца июня 2026 года. По данным журналиста Ивана Карпова, ЦСКА готов подписать 29-летнего россиянина уже этой зимой.

Баринов — воспитанник подмосковного футбола, перешел в академию «Локомотива» в 2012-м. Дмитрий выступает за основную команду железнодорожников с 2015-го, выиграл чемпионат (2017/18), три Кубка России (2016/17, 2018/19, 2020/21) и Суперкубок (2019).

В нынешнем сезоне полузащитник провел 23 матча во всех турнирах, забил три гола и сделал семь результативных передач.