Семин считает, что «Бристоль» может стать трамплином для перехода Хайкина в АПЛ

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на переход российского вратаря Никиты Хайкина в «Бристоль Сити».

«Хайкину всегда хотелось играть в Англии. Считаю, «Бристоль» — это старт его долгой карьеры в Туманном Альбионе. Никита сделал первый правильный шаг — он выбрал команду, в которой получит постоянную игровую практику.

Будем надеяться только на лучшее. Дальнейшие результаты Хайкина в чемпионшипе покажут, на что он способен в английском футболе. «Бристоль» может стать трамплином для перехода российского вратаря в АПЛ», — заявил Семин Sport24.