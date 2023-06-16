Представитель Акосты рассказал о ситуации с будущим игрока

Представитель компании Ultimate Sports Георгий Цховребов рассказал, что думает о будущем Диего Акосты. В игроке заинтересованы ряд клубов.

«По трансферу Акосты ведется работа, приоритет — остаться в России. Есть предметный разговор с клубами РПЛ и командами первой лиги, которые декларируют задачу выйти в премьер-лигу в следующем сезоне. Сам Диего не хочет уезжать из России, здесь ему все нравится», — рассказал Цховребов «РБ Спорт».

В минувшем сезоне РПЛ 20-летний парагвайский нападающий выступал за «Оренбург». Он провел шесть матчей за команду, результативными действиями не отметился. Портал Transfermarkt оценивает его в 50 тысяч евро.