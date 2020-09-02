Председатель совета директоров «Уфы» оштрафован за высказывания о судействе

По информации «СЭ», председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов оштрафован на 150 тысяч рублей.

Мурзагулов снова высказал возмущение работой судей в матче 4-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ростова» (1:0). (Севастиан Терлецкий)

После игры Мурзагулов в разговоре с «СЭ» потребовал проверить судью Михаила Вилкова на полиграфе.

— У нас футбол в республике — не каприз олигарха. У нас просто любят футбол, — сказал Мирзагулов в эфире «Матч Премьер». — И руки опускаются, когда наступает такое разочарование. Такой результат, такое судейство...



Кротов не бил человека в ногу: это было движение по инерции. Байрамян прыгал очень высоко и мог нанести травму. Моменты, если не равнозначные, то очень похожие. И если первого выгоняют, то почему потом не принимается такое же решение?



Почему все маленькие нарушения трактуются в пользу «Ростова»? Может, потому что «Ростов» проиграл три с игры с нами и больше не хочет?

Нам просто пора взять и закончить эту историю. Просто играть в футбол.



Зрителя не обманешь. Они просто перестанут интересоваться игрой. Давайте начнем жить по закону. Сегодня было вопиющее беззаконие, на мой взгляд.

Вилков повел себя ничуть не лучше, чем Казарцев. Мы собрали все видеодоказательства и направили в футбольные органы. Мы молчать не будем.

Позже «Уфа» подготовила ответ главе судейского комитета РФС Ашоту Хачатурянцу, который ранее назвал слова представителя клуба перебором.

«То, как работал Вилков — отвратительно. Это в разы хуже, чем Казарцев на матче «Спартак» — «Сочи». Требуем, чтобы Вилкова проверили на полиграфе на предмет коррупции и воровства. Его судейство было предвзятым. Сегодня собираемся футбольным клубом и будем обсуждать возможность снятия с чемпионата, если будет хотя бы еще одна такая игра»