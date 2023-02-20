Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 08:15

Председатель совета директоров «Локомотива» назвал бюджет клуба

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Футболисты «Локомотива».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных назвал бюджет клуба.

— Можете огласить размер бюджета?

— 5,6 миллиарда рублей, это открытая информация. Он стабильный и не менялся на протяжении нескольких лет. И в сторону увеличения разговоров точно вестись не будет.

— Неплохой бюджет.

— Неплохой, безусловно. Он позволяет работать клубу, академии, женской команде. Не самый большой, но в первой шестерке нашей лиги.

Ранее Нагорных объяснил, почему Владимир Леонченко остался на посту генерального директора клуба.

Юрий Нагорных. «По бюджету «Локомотив» — в шестерке РПЛ. И команда должна вернуться на вершину». Первое интервью Юрия Нагорных

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Возвращение Осьминога. Медведев взял титул в Роттердаме
Дзюба и «Локомотив»: игра с огнем. Колонка Казакова
В офисе генсека ООН осудили пуски ракет КНДР в сторону Японии
Боевикам ВСУ в марте снизят зарплаты и лишат боевых выплат
Российские десантники заняли выгодные позиции в ЛНР
Южная Корея ввела санкции в отношении КНДР из-за пусков ракет
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Нагорных о спортивном блоке «Локомотива»: «Семин всегда отмечал вдумчивый подход Ротенберга»
Нагорных объяснил, почему в «Локомотиве» остался Леонченко
Председатель совета директоров «Локомотива» оценил период работы Рангника
Нагорных рассказал о долгах «Локомотива» и кредите ВТБ
Глава совдира «Локомотива» рассказал, является ли клуб непрофильным активом РЖД
«Желаем Филатову скорейшего выздоровления». Нагорных рассказал о состоянии здоровья бывшего президента «Локомотива»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нагорных о спортивном блоке «Локомотива»: «Семин всегда отмечал вдумчивый подход Ротенберга»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости