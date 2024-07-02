В «Динамо» Махачкала поддержали инициативу об изменениях механизма отмены и переноса матчей
Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» поддержал инициативу об изменениях механизма отмены и переноса матчей при наличии внешних факторов.
«Считаю, это верно. Клубы единогласно поддержали президента лиги Алаева. Против никто не был. Вспомнили снежный матч ЦСКА и решили, что для зрителей и спортсменов должно быть все по-другому. Это взвешенное, правильное решение. Посмотрим, поддержит ли исполком РФС», — сказал Газизов «СЭ».
Изменения вступят в силу в случае, если их утвердит исполком РФС или бюро исполкома РФС. Чемпионом России в сезоне-2023/24 стал «Зенит», опередивший «Краснодар» и «Динамо» на одно очко в турнирной таблице.
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4
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|0
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|0
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5
|Спартак
|0
|0
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6
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8
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9
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10
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11
|Факел
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|0-0
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12
|Оренбург
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|0
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13
|Пари НН
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|0-0
|0
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14
|Химки
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|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
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|0
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16
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|19.07
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|19.07
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|19.07
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Динамо – Факел
|- : -
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Локомотив – Акрон
|- : -
|19.07
|00:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|19.07
|00:00
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Пари НН – Рубин
|- : -
|19.07
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Оренбург – Спартак
|- : -
|19.07
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