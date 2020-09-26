Праздничный перфоманс болельщиков «Зенита»

В матче 9-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» принимает «Уфу». К этому матчу болельщики «Зенита» подготовили специальную акцию и особенный перфоманс.

«Вираж» на «Газпром Арене» отмечает юбилей!



40 лет фанатскому движению ? pic.twitter.com/zHFkST63Op — Спорт-Экспресс (@sportexpress) September 26, 2020

Отметим, что в этом году фанатское движение клуба отмечает 40-летие. Началом фанатского движения «Зенита» считается первый организованный выезд на матч со «Спартаком», произошедший 21 сентября 1980 года. Тогда на игру отправились 44 поклонника сине-бело-голубых.

«Зенит» перенес празднование 40-летия фанатского движения на 4 октября