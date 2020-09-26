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Праздничный перфоманс болельщиков «Зенита»

16:38
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В матче 9-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» принимает «Уфу». К этому матчу болельщики «Зенита» подготовили специальную акцию и особенный перфоманс.

Отметим, что в этом году фанатское движение клуба отмечает 40-летие. Началом фанатского движения «Зенита» считается первый организованный выезд на матч со «Спартаком», произошедший 21 сентября 1980 года. Тогда на игру отправились 44 поклонника сине-бело-голубых.

«Зенит» перенес празднование 40-летия фанатского движения на 4 октября

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