«Зенит» перенес празднование 40-летия фанатского движения на 4 октября

«Зенит» на официальном сайте объявил о переносе фестиваля болельщиков в честь 40-летия фанатского движения клуба. Ориентировочная дата проведения праздника — 4 октября, пройдет он на старом стадионе петербуржцев — «Петровском».

Отмечается, что клуб еще обсуждает формат и сроки проведения фестиваля вместе с администрацией города, правоохранительными органами и фанатским активом.

Началом фанатского движения «Зенита» считается первый организованный выезд на матч со «Спартаком», произошедший 21 сентября 1980 года. Тогда на игру отправились 44 поклонника сине-бело-голубых.

21 сентября на «Газпром Арене» прошло красочное шоу, посвященное юбилею фан-движения.