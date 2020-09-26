«Зенит» перенес празднование 40-летия фанатского движения на 4 октября
«Зенит» на официальном сайте объявил о переносе фестиваля болельщиков в честь 40-летия фанатского движения клуба. Ориентировочная дата проведения праздника — 4 октября, пройдет он на старом стадионе петербуржцев — «Петровском».
Отмечается, что клуб еще обсуждает формат и сроки проведения фестиваля вместе с администрацией города, правоохранительными органами и фанатским активом.
Началом фанатского движения «Зенита» считается первый организованный выезд на матч со «Спартаком», произошедший 21 сентября 1980 года. Тогда на игру отправились 44 поклонника сине-бело-голубых.
21 сентября на «Газпром Арене» прошло красочное шоу, посвященное юбилею фан-движения.
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2020-09-26-40-letie-fanatskogo-dvizheniya-prazdnik-perenositsya-na-4-oktyabrya.htm