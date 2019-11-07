Правительство Санкт-Петербурга проводит опрос о переименовании станции «Новокрестовская» в «Зенит»

На сайте правительства Санкт-Петербурга появился опрос о возможном переименовании станции метро «Новокрестовская» в «Зенит».

Вопрос звучит так: «Считаете ли Вы целесообразным переименование станции метрополитена «Новокрестовская» в станцию «Зенит»?» Варианты ответов — «да», «нет» и «затрудняюсь ответить». Опрос будет длиться до 21 ноября.

Ранее сообщалось, что «Зенит» предлагает назвать станцию «Зенитовская». Станция метро «Новокрестовская» была открыта к ЧМ-2018. Это ближайшая станция к стадиону «Газпром-Арена».

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