"Прав лишили – все правильно". Гулиев объяснил, почему проехал на красный свет

Полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев, по решению мирового суда Красносельского района лишенный водительских прав на 4 месяца, отметил, что согласен с данным решением.

- Договорились о том, что в благотворительный фонд будут перечислены деньги?

- Да, - приводит слова Гулиева Телеграм-канал Baza.

- На душе хорошо, что поможете людям?

- Само собой.

- Вы не заметили, как проехали на красный свет?

- Да. Торопился на тренировку.

- Вы часто нарушали правила дорожного движения?

- Пару вопросов, вы сказали. Прав лишили – все правильно.

- Как вы будете перемещаться?

- Вот так (идет пешком).