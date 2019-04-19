"Прав лишили – все правильно". Гулиев объяснил, почему проехал на красный свет

Полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев, по решению мирового суда Красносельского района лишенный водительских прав на 4 месяца, отметил, что согласен с данным решением.
- Договорились о том, что в благотворительный фонд будут перечислены деньги?
- Да, - приводит слова Гулиева Телеграм-канал Baza.
- На душе хорошо, что поможете людям?
- Само собой.
- Вы не заметили, как проехали на красный свет?
- Да. Торопился на тренировку.
- Вы часто нарушали правила дорожного движения?
- Пару вопросов, вы сказали. Прав лишили – все правильно.
- Как вы будете перемещаться?
- Вот так (идет пешком).
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