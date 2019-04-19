Источник: Аяза Гулиева лишили водительских прав

Полузащитника "Спартака" Аяза Гулиева по решению мирового суда Красносельского района лишили водительских прав на 4 месяца, информирует Телеграм-канал Baza.

Такое наказание наложено за повторный проезд на красный свет. По словам хавбека, он не заметил светофора.

Напомним, 11 апреля Гулиев на своем "Мерседесе" проехал на красный свет светофора и при этом задел на пешеходном переходе мужчину. После этого игрок "Спартака" выбежал из машины и сломал нос человеку, которым оказался гражданин США Майкл Коул. Оба участника конфликта были доставлены в полицию, где американец написал заявление об отсутствии претензий к россиянину.

В текущем сезоне Гулиев, который зимой вернулся в Москву из "Ростова", провел 25 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.