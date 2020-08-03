Бывший полузащитник и тренер «Спартака» Игорь Ледяхов поделился мнением о ситуации в «Химках». Ранее клуб возглавил тренер из системы «Спартака» Дмитрий Гунько.

— Я никогда не видел такого, что происходит в последний месяц в «Химках», — цитируют Ледяхова «Известия». — Это позор для нашего футбола. То клуб выходит в РПЛ, то не выходит, регламент непонятный, ждут последнего тура, чтобы решить, кто вылетает.

Цирк устроили с тренерами. Один ушел, другой пришел, его убрали через две игры. Убрали генерального директора. Я даже не знаю, кто сегодня вообще управляет «Химками». Все это выглядит очень странно.

Дмитрий Иванович Гунько — умный наставник. Искусно владеет тактическими приемами, силен в тактике. Он тренер спартаковского стиля, хорошо его знает, ведь всю жизнь провел в школе красно-белых, был тренером первой команды, дубля, долго работал в академии. Он может поставить «Химкам» спартаковский футбол. Стеночки-забегания — это ему знакомо.