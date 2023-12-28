Появилось видео, в котором Дзюба поет песню «Поезд на Ленинград»

В сети появилось новое видео с нападающим «Локомотива» Артемом Дзюбой с вечеринки, посвященной дню рождения жены футболиста Кристины.

В ролике игрок поет песню «Поезд на Ленинград».

25 декабря футболист выложил ролик, в котором исполнил песню о «Зените» группы «Ленинград».

Дзюба выступал за «Зенит» с июля 2015 по июнь 2022 года. 35-летний форвард выступает за «Локомотив» с февраля 2023 года.